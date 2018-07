Supostos integrantes do Comando Vermelho são presos A polícia do Rio de Janeiro prendeu cinco traficantes apontados como integrantes do segundo escalão do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Estado. Quatro dos presos havia fugido de favelas ocupadas por forças de segurança nos últimos anos, como o Complexo do Alemão, na zona norte.