Supostos membros da Boko Haram atacam empresa chinesa em Camarões

A embaixada chinesa em Yaoundé confirmou o ataque, realizado perto da cidade de Waza, a 20 quilômetros da fronteira com a Nigéria e perto da floresta Sambisa, um reduto do Boko Haram.

O grupo islâmico sequestrou mais de 200 garotas de uma escola no lado nigeriano da fronteira no mês passado. Tropas da Nigéria, apoiadas por unidades estrangeiras, estão vasculhando a região próxima à floresta em busca delas.

O incidente de sexta-feira começou depois que a energia foi cortada ao anoitecer. Um tiroteio de cinco horas ocorreu, afirmou um guarda do Parque Nacional de Waza.

“Alguns de nós decidiram se esconder na floresta, junto com os animais”, afirmou o guarda, que pediu anonimato.

Autoridades investigam relatos de que pelo menos um soldado camaronês foi morto e dez pessoas, sequestradas. Há um ferido, disse uma autoridade chinesa para a agência de notícias estatal Xinhua.

"As empresas que operaram no norte de Camarões devem imediatamente iniciar seus planos de contingência”, afirmou a embaixada em comunicado. Pelo menos duas companhias chinesas atuam na região. De acordo com a Xinhua, o acampamento atacado é da construtora estatal Sinohydro, que reparava estradas. A Yan Chang Logone Development Holding Company, subsidiária da Yanchang Petroleum, também está na região e explora petróleo. O Boko Haram realizou vários ataques no norte de Camarões durante luta para estabelecer um Estado islâmico.

No mês passado, o grupo atacou um posto da polícia e matou duas pessoas. Os rebeldes também sequestraram uma família francesa em fevereiro de 2013.

A Nigéria acusa Camarões de não fazer o suficiente para dar mais segurança à região de fronteira, porque o Boko Haram tem usado o norte do país, que é esparsamente povoado, para o tráfico de armas e como base de apoio para os ataques em solo nigeriano.

A revolta por conta do sequestro das estudantes fez o criticado presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, aceitar ajuda da Grã-Bretanha e da França na busca pelas meninas.