Suprema Corte dos EUA pode derrubar cota racial

Os juízes analisarão o caso de Abigail Fisher, jovem que alega ter sido rejeitada no processo de admissão da Universidade do Texas, estadual, por ser branca. A tese dos defensores de Abigail é a de que critérios raciais violam a norma constitucional que garante a igualdade dos cidadãos. A universidade diz que precisa considerar o fator racial para evitar que minorias tenham representação subestimada no câmpus.

Diversos fatores pesam contra a ação afirmativa desta vez. O primeiro é o perfil da atual composição da corte, mais conservadora que há nove anos. Pesquisas mostram crescente rejeição da população ao uso de critérios raciais na seleção para o ensino superior e sete Estados aboliram essa prática desde a última manifestação da Suprema Corte.

Antes do julgamento, a ala dos juízes apontados como simpatizantes das ações afirmativas sofreu uma baixa. Uma possível defensora dessas políticas, Elena Kagan, declinou de analisar o assunto. Ela não explicou a decisão, mas um motivo possível é o fato de ela ter trabalhado no caso de Abigail quando ainda estava no equivalente ao Ministério Público Federal americano.

Entre os outros oito juízes, quatro são conservadores e devem rejeitar as políticas de ação afirmativa. Menos previsível é a posição de um quinto integrante do grupo conservador, Anthony Kennedy. Ele já votou contra ações afirmativas, mas admitiu a necessidade de estimular a diversidade racial no câmpus.

Um empate em 4 a 4 levaria à manutenção da decisão de um tribunal inferior, que rejeitou as alegações de Abigail. Uma votação ampla a favor da estudante pode levar ao desmonte de programas de ação afirmativa. A Suprema Corte também tem a opção de restringir a decisão à instituição do Texas.

A universidade texana aprova automaticamente aqueles cujas notas fiquem entre as 10% mais altas da rede de ensino médio. Para as vagas que sobram, usa a etnia como um dos critérios. / REUTERS