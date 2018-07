Supremo decreta prisão de italiano detido em São Paulo

Luca teve prisão expedida pela justiça italiana em 6 de julho de 2010, e foi identificado no Brasil pela difusão vermelha da polícia internacional (Interpol). O documento informa aos países membros os criminosos procurados em cada país.

O italiano, natural de Milão, foi conduzido pela Polícia Civil para a sede da Polícia Federal (PF), em São Paulo, onde teve sua prisão preventiva decretada pelo presidente do STF, com base na lei do estrangeiro. A PF aguarda o pedido de extradição das autoridades italianas.