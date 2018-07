Supremo vai derrubar censura, diz advogado O advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jorge Eluf Neto afirmou não ter dúvidas de que o plenário do Supremo Tribunal Federal vai corrigir a censura sofrida pelo Estado desde 31 de julho. A mordaça foi imposta a partir de liminar obtida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) pelo empresário Fernando Sarney, filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).