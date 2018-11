Surdos realizam protesto contra política do MEC

"Ao contrário do que disse a Martinha Clarete (diretora de Política de Educação Especial do MEC), existe, sim, uma cultura surda. Precisamos de um corpo docente qualificado", disse a professora Irene Stock. Faixas contra a diretora foram erguidas por parte dos manifestantes, que também criticaram o fechamento do ensino básico no Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), no Rio de Janeiro.

Representantes do grupo se encontraram com o ministro Fernando Haddad e lhe entregaram um documento com uma lista de propostas, como a implantação de escolas bilíngues e a instituição de uma comissão no Ministério para discutir a educação para os surdos. "O MEC nos garantiu que está aberto para negociação", disse a diretora de políticas educacionais da Feneis, Patrícia Rezende.