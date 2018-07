Surto de coqueluche está sob controle em cidade da BA

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (Viep) vem realizando a quebra da cadeia de transmissão da doença. A medida vem sendo feita por meio de contato com familiares das pessoas que foram acometidas pela coqueluche, realizando a investigação epidemiológica, o monitoramento dos casos e as coletas para serem enviadas ao Laboratório Central da Bahia (Lacen).