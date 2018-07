Surto de diarreia já matou 54 pessoas no Nordeste

Os municípios que demonstraram mais vulnerabilidade são os situados na região do Agreste e Sertão de Alagoas, mas casos também foram registrados na região da Zona da Mata Norte e no litoral norte. Em Pernambuco, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, os casos de diarreia aguda tiveram um aumento de 48,6% este ano, em relação ao mesmo período de 2012. Em 2013, aconteceram 130.219 casos - em 2012, de janeiro a julho, 87.596. Neste ano, foram seis mortes em cinco municípios do Sertão. A motivação é a seca, com a água não tendo qualidade para o uso humano, muitas vezes contaminada.

Diante do surto em Alagoas, que superou os números de casos do ano anterior, de 37.656, demonstrando um crescimento de 77% das notificações da doença de um ano para o outro, a diretora de Vigilância em Saúde Ambiental, Elizabeth Rocha, disse que desde o registro do primeiro município em situação de alerta - Palmeira dos Índios, o que mais registrou mortes, 11 no total -, a Secretaria da Saúde enviou técnicos da diretoria de Vigilância Epidemiológica para inspecionar a situação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.