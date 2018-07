Surto de meningite em Ouro Branco-MG é controlado

Em outubro, nove pessoas tiveram resultado positivo para a meningite C, o tipo mais perigoso da doença. Uma dessas pessoas, um operário terceirizado de 19 anos que trabalhava em uma obra da Gerdau, não resistiu. Os outros pacientes foram mais seis trabalhadores da obra e dois moradores do município, que passaram dez dias internados e já foram liberados.

Além de moradores com idades entre 4 e 30 anos, a vacina também foi distribuída no canteiro de obras da Gerdau e no campus da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), também para pessoas com até 30 anos. Segundo a prefeitura, todos os pacientes estavam dentro desta faixa etária.