Surto de meningite faz vítimas em três cidades do MA A Superintendência de Vigilância Epidemiológica do Estado do Maranhão (Suvisa-MA)confirmou que há um surto de meningite bacteriana no município de Sambaíba, distante cerca 900 km de São Luís. Segundo dados divulgados pela Vigilância, foram registrados 13 casos com uma morte. Outros dois óbitos estão sob suspeita. A Suvisa-MA também confirmou que há outros seis casos em outras duas cidades vizinhas, São Raimundo das Mangabeiras e Loreto.