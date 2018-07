Surto de meningite pode ocorrer no verão, alerta médico Surtos de meningite podem acontecer em qualquer época do ano e os pais devem investir na prevenção. O alerta foi feito pelo infectologista Marco Aurélio Sáfadi, professor de Infectologia Pediátrica da Faculdade de Medicina da Santa Casa, em São Paulo. Segundo Sáfadi, os recentes casos de meningite registrados no Guarujá, no litoral paulista, em que uma criança de seis anos morreu e outras quatro permanecem internadas, revelam que não existe época do ano para ocorrência da doença. Para ele "os pais tendem a associar meningite com o inverno, mas os surtos podem ocorrer em qualquer época do ano e também no verão. Por isso, a prevenção é fundamental". No Estado de São Paulo são considerados surtos de meningite 10 casos da doença registrados para cada 100 mil habitantes. Durante as férias de verão, em que a concentração de pessoas no litoral é muito grande, é preciso tomar cuidado redobrado, como evitar lugares fechados com aglomeração. Os sintomas mais característicos da meningite são febre, vômito, dor de cabeça e lesões vermelhas. "Quem teve contato com pacientes que estão com meningite devem adotar prevenção com antibióticos. A vacinação também é indispensável", explicou o infectologista.