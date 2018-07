'Surto' de passageiro obriga avião a pousar em Cumbica Um vôo da TAM que partiu por volta das 13 horas de ontem do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, em direção a Brasília, foi obrigado a pousar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, por conta de um "surto psicótico" de um dos passageiros. O passageiro, supostamente com problemas mentais, foi retirado pela Polícia Federal após ter uma espécie de ataque e quebrar uma lanterna dentro do avião com um chute. Ao desembarcar em Cumbica, às 14h16, o passageiro foi levado por uma ambulância do aeroporto para o Hospital Municipal de Guarulhos, de acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo nota da TAM, o pouso transcorreu normalmente e, após o desembarque, a aeronave seguiu para a capital federal.