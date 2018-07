Surto de violência deixa dez mortos na Jamaica

Mais tarde, a polícia matou a tiros dois dos suspeitos pelo homicídio no condado de St. Catherine, a oeste da capital Kingston.

Uma igreja foi incendiada. A ilha tem uma das mais altas taxas de homicídio per capita do mundo.

No primeiro ataque, os homens armados mataram uma mulher, suas duas filhas de 11 e 24 anos e seu filho de 16 após derrubar a porta da casa deles. Depois, atacaram outra casa, onde mataram um idoso, o filho, o neto e um sobrinho dele.

A polícia afirmou que os dois suspeitos mortos pela polícia eram membros conhecidos da gangue Clansman, que operava perto da antiga capital Spanish Town numa guerra de gangues por drogas e armas. Outros cinco membros da gangue estão sendo procurados.

As mortes devem reiniciar o debate sobre se o Parlamento deveria ter ampliado, no mês passado, o estado de emergência declarado em maio, quando as forças de segurança entraram em confronto com simpatizantes armados do foragido Christopher "Dudus" Coke, acusado de chefiar o tráfico de drogas.

Descrito por promotores norte-americanos como o líder da "Shower Posse", que matou centenas de pessoas durante as guerras sobre cocaína nos anos 1980, Coke foi extraditado para os Estados Unidos em junho. Ele se declara inocente, mas, caso condenado, pode pegar prisão perpétua.