Surto de vírus mata 81 crianças no Vietnã

O país registrou 32.588 casos da doença este ano e as mortes ocorreram em 17 províncias e municípios, sendo a maior parte na região sul, afirmou nota no site do governo na quinta-feira à noite.

A doença é relativamente comum entre crianças e é caracterizada por febre, feridas na boca e urticária. Não há vacina ou cura, mas os pacientes costumam se recuperar em uma semana sem tratamento. Em casos severos, inchaço no cérebro pode levar à paralisia ou morte.

A doença é um "grande perigo à saúde e vidas das crianças", disse o premiê Nguyen Tan Dung, em nota, acrescentando que as tentativas de evitá-la têm sido ineficazes.

Dung ordenou que o Ministério da Saúde coordene esforços para interromper o surto e aumente as ações esforços para melhorar as condições sanitárias em áreas com crianças.

