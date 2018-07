SUS fornecerá novos remédios contra hepatite C Dois novos remédios serão fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com hepatite tipo C a partir do próximo ano. As drogas - telaprevir e boceprevir - são de uma nova geração de medicamentos, os inibidores de proteases, e deverão ser usadas por pacientes portadores de cirrose e fibrose avançadas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em torno de 5,5 mil pessoas estão nesse grupo de maior risco de progressão da doença e poderão ser tratadas pelo novo coquetel de remédios.