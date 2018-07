SUS introduz 2 novas drogas no tratamento da aids Duas novas drogas para pacientes de aids serão incorporadas no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da próxima semana. Ritonavir passa a ter uma apresentação que dispensa o acondicionamento em geladeira. A nova versão, chamada termoestável, facilita o armazenamento e a distribuição do remédio. Atualmente, cerca de 60 mil pacientes usam a medicação.