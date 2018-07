SUS oferecerá técnica que destrói câncer de pulmão sem cortes Eliminar tumores de pulmão sem cortes ou dor para o paciente já é realidade no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). A técnica, inédita no Sistema Único de Saúde (SUS), foi testada com sucesso neste ano em sete pessoas e agora será aplicada em indivíduos com contraindicação para a cirurgia tradicional - um procedimento delicado, de recuperação dolorosa.