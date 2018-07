SUS tem 50% da taxa de médicos por mil habitantes do Brasil

"Mesmo considerando as limitações dos registros, podemos dizer que, para um sistema de saúde público e universal, a presença de médicos no SUS é insuficiente", avalia o coordenador do trabalho, Mário Scheffer.

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, atuam no SUS 215.640 médicos, 55,5% dos 388.015 profissionais registrados. O estudo mostra que o Estado com a menor taxa é o Pará, onde há 0,5 médico no serviço público para cada mil habitantes. No Maranhão, a razão é de 0,52 e em Minas, de 0,75. Os melhores indicadores estão no Distrito Federal, com 1,72, e no Rio, com 1,58.

As desigualdades também estão estampadas quando se analisam números gerais. Dezesseis Estados, todos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apresentam relação de médicos por mil habitantes inferior a 1,5 - abaixo, portanto, da média brasileira.

Amapá, Pará e Maranhão têm índices comparáveis a países africanos: 0,95, 0,84 e 0,71, respectivamente. Indicadores bem distintos dos primeiros colocados. O Distrito Federal, por exemplo, traz a razão de 4,09 médicos por mil habitantes; seguido pelo Rio de Janeiro, com 3,62; e São Paulo, com razão de 2,64. / L.F.