SUS tem novo aparelho para tratar próstata em SP

O equipamento, que custou R$ 300 mil, está em uso há cerca de dois meses e ao menos 60 pacientes já foram operados com a tecnologia. Ele é usado para desobstruir o canal da uretra, que fica bloqueado quando a próstata está muito aumentada, causando dificuldades para urinar.

De modo pouco invasivo, o aparelho vaporiza o interior da glândula e desobstrui o canal da urina. Com isso, o paciente volta a urinar sem dor.

"A bexiga é parecida com o músculo cardíaco, precisa funcionar sob baixa pressão. Se há esse estreitamento do canal, a bexiga precisa de mais pressão para funcionar. Com o tempo, o músculo pode entrar em falência e o paciente precisará de sonda para urinar", diz o urologista Joaquim Claro, diretor do centro. Segundo ele, é o primeiro equipamento desse tipo no SUS.

