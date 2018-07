SUS terá droga mais eficaz para hepatite C Dois novos remédios serão fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com hepatite C a partir de 2013. As drogas - telaprevir e boceprevir - são de uma nova geração, os inibidores de proteases, e deverão ser usadas por portadores de cirrose e fibrose avançadas.