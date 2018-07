SUS vai oferecer novo medicamento a hemofílicos

O produto passará a ser produzido no País, por meio de uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada em outubro de 2012 com a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). A expectativa é de que o Ministério da Saúde passe a adquirir o medicamento a preço quatro vezes menor do que o valor médio pago para atender a demandas judiciais.

Atualmente, 97% dos pacientes do SUS são tratados com o fator VIII obtido a partir do plasma humano. Os 3% restantes são pacientes que recebem o fator recombinante por meio de ações judiciais. De acordo com o ministério, o fator VIII recombinante tem a mesma eficácia que o do fator plasmático, com a vantagem de que a produção não depende da doações de sangue.