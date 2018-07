Susan ganha força no governo Obama

A voz de Barack Obama na ONU é uma mulher de 45 anos, negra como o presidente. Susan Rice foi a principal assessora de política externa de Obama em sua pré-candidatura. Sua nomeação como embaixadora dos EUA na ONU indicaria a importância que o líder da Casa Branca dá à organização.

Obama - que na quarta-feira discursa pela primeira vez na Assembleia-Geral - reconduziu o cargo de representante na ONU ao Conselho de Segurança Nacional. O posto havia sido marginalizado durante o governo de George W. Bush.

Susan fincou o pé no Departamento de Estado e ampliou fisicamente seu escritório em Washington. "Ela tem um papel central no time", disse o líder do comitê de Relações Exteriores do Senado, John Kerry.

Susan (que não tem parentesco com a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice) é filha de um ex-alto funcionário do Federal Reserve (o banco central dos EUA) e de uma acadêmica cujos pais emigraram da Jamaica. Ela estudou em uma escola para meninas da elite de Washington, na qual suas notas e habilidade no basquete impressionavam. Passou, depois, pelas prestigiadas Universidades de Stanford e Oxford.

Madeleine Albright, ex-secretária de Estado, é sua madrinha política. As duas se conheceram quando Susan tinha apenas quatro anos e foi Albright quem a trouxe ao governo Bill Clinton. Ela foi a mais jovem assistente do Departamento de Estado da história dos EUA. Depois, integrou o Conselho de Segurança Nacional.

Apesar do estigma de "clintonite", Susan apoiou Obama desde sua pré-candidatura e se afastou de Hillary Clinton. O motivo seria a oposição do presidente à invasão do Iraque.

Duas experiências marcariam a primeira passagem de Susan pela Casa Branca: os ataques da Al-Qaeda a embaixadas dos EUA na Tanzânia e no Quênia, e a inação de Clinton diante do genocídio de 800 mil pessoas em Ruanda. Ela visitou o país africano em 1994 . "É impossível descrever o que vi", desabafou ao regressar a Washington.

A experiência em Ruanda despertou em Susan uma atenção especial ao debate sobre intervenção humanitária. Após a era Clinton, ela ocupou uma cadeira de pesquisa no Brookings Institution e passou a defender uma política mais assertiva dos EUA diante do genocídio de Darfur.

Susan terá agora de confrontar suas convicções à responsabilidade que seu novo cargo lhe impõe. Dorina Bekoe, do US Institute for Peace, acredita que o governo Obama apostará em uma política para o Sudão com três pilares: ação humanitária, negociações de paz locais e contraterrorismo. "Mas o conteúdo dessa nova política não está claro", afirmou Dorina.