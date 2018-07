Susana Vieira representa o Sol na Grande Rio A atriz Susana Vieira, um dos principais nomes entre os artistas da Grande Rio, representa o Sol. Susana veste uma fantasia bem luxuosa, que realça a boa forma. Ela jurou que não fez dieta para o carnaval. "Acabei de comer um empadão de queijo." Sobre as dificuldades pessoais que viveu recentemente (a separação do marido Marcelo Silva e a morte dele, em seguida), Susana deu de ombros. "Eu não estou dando a volta por cima. Outras pessoas é que deram a volta por baixo." A atriz disse que, desta vez, a escola veio para levar o campeonato. A Acadêmicos do Grande Rio tem tido boas posições, mas jamais venceu. "A gente faz tudo para chegar em primeiro e para a comunidade Duque de Caxias (no Grande Rio) ficar feliz. Este ano, estamos um pouco mais preocupados porque tivemos muitos patrocinadores."