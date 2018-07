Suspeita de bomba assusta moradores de bairro no Rio Uma suspeita de bomba assustou moradores de parte do bairro de Santa Teresa na manhã desta quinta-feira. Segundo policiais militares, três supostos artefatos explosivos foram encontrados perto do Convento das Carmelitas. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi ao local, isolou a área e recolheu os artefatos, que pareciam dinamites. O material será periciado.