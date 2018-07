Suspeita de bomba esvazia prédio em São Paulo Uma suspeita de bomba esvaziou nesta tarde um prédio comercial no bairro do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 14h30, os funcionários do prédio encontraram um objeto suspeito no encanamento do terceiro andar e chamaram a polícia. Policiais do 23º Distrito Policial foram acionados e isolaram imediatamente a área. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados em seguida. O caso foi encaminhado ao 15º Distrito Policial.