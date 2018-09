Suspeita de bomba esvazia terminal de Cumbica

Segundo informações da polícia, um ladrão roubou uma mulher no estacionamento do aeroporto e entregou uma carta, na qual havia informações sobre uma suposta bomba dentro de uma sacola abandonada próximo aos caixas eletrônicos do terminal 1 de desembarque. A mulher acionou a polícia e o terminal foi imediatamente isolado.

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) chegou ao local por volta da 0h30 e, por meio de um robô operado a distância, abriu a sacola, retirou o artefato suspeito e o levou para uma área externa do aeroporto. O objeto foi explodido de forma controlada à 1h40, sem maiores danos.

As operações de embarque e desembarque em Cumbica prosseguem normalmente, segundo a Infraero.