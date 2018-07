Suspeita de bomba esvazia TJ de Guarulhos-SP Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados, por volta das 15h desta segunda-feira, para abrir uma caixa deixada no banheiro masculino do Tribunal de Justiça de Guarulhos, na Rua José Maurício de Oliveira, na Grande São Paulo.