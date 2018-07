Suspeita de bomba fecha parte de concessionária em SP

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, o artefato foi encontrado colado no eixo traseiro do carro, próximo à roda direita. A caixa preta, com tamanho de 15 por 8 centímetros, aproximadamente, estava totalmente embrulhada com fita adesiva e possuía uma luz piscando intermitente.

O artefato foi descoberto no momento em que o veículo era erguido por um elevador, pois passaria por uma revisão periódica. O dono do carro não soube explicar a origem do objeto. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e analisava o artefato com o auxílio de uma máquina de raio X.

Parte da concessionária, da marca Chevrolet, foi fechada. Os funcionários da oficina, localizada nos fundos da loja, foram retirados do local. A parte administrativa e de vendas funcionavam normalmente. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso.