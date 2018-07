Suspeita de bomba interdita ruas da região central de SP

Um trecho da rua Desembargador Eliseu Guilherme, na Vila Mariana, ficou bloqueado durante três horas, entre as ruas Abílio Soares e a Afonso de Freitas.

A Polícia Militar recebeu a denúncia por volta das 11 horas deste domingo e acionou os agentes especializados. Uma viatura com quatro policiais do Gate foi ao local, na altura do número 253 da via e avaliou a situação.

A CET informa que a ocorrência foi finalizada às 14h25 e a Rua Desembargador Eliseu Guilherme já está livre para o tráfego de veículos.