O candidato oposicionista Jean-Pierre Fabre acusou o partido do presidente do Togo, Faure Gnassingbe, de coagir eleitores e comprar votos para vencer as eleições presidenciais. Ele prometeu levar provas à corte. Resultados parciais indicam 60,9 % de votos para o presidente e 33,9% para o líder opositor.