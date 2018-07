Suspeita de gripe faz prefeitura decretar emergência A prefeitura de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência, suspendeu as aulas em todas as escolas e também eventos que reúnam muitas pessoas, como festas e shows. A decisão foi tomada hoje em meio à suspeita de que 18 moradores do município, que tem 60 mil habitantes, tenham sido contaminados pelo vírus da gripe A H1N1.