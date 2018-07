Suspeita de gripe suína atrasa voo em Maringá A suspeita de gripe suína em uma passageira que seguiria de Maringá, no norte do Paraná, para São Paulo, com escala em Curitiba, no fim da tarde de sexta-feira, atrasou a decolagem do avião em cerca de três horas e levou alguns dos 130 passageiros a desistir da viagem. Depois de alguma resistência, a mulher com suspeita da doença acabou examinada primeiramente por um médico no aeroporto e, posteriormente, em uma clínica, onde a gripe suína foi descartada.