Suspeita de infecção bloqueia UTI neonatal em Sorocaba

As crianças internadas apresentaram agravamento de seu quadro clínico nos últimos dias em decorrência de infecção. Os bebês foram isolados e recebem tratamento com antibióticos. Um deles está em estado grave e os demais, estáveis. Até ontem não havia óbitos em razão dessa infecção. Amostras de sangue dos pacientes foram colhidas para exames de cultura, que devem ficar prontos na próxima semana.

De acordo com a direção do hospital, a suspensão de novas internações foi motivada pelo possível risco aos pacientes. A UTI tem dez vagas e 11 bebês internados - um acima da capacidade. Três desses bebês apresentaram a bactéria klebsiela pneumoniae, restrita ao ambiente hospitalar e relacionada com o uso de antibióticos, conforme relatório do serviço de controle de infecção hospitalar. O relatório alertava a direção do conjunto para um aumento na prevalência de casos de infecção hospitalar na unidade. Os cuidados foram redobrados no berçário que, ontem, tinha 14 crianças, quatro acima da capacidade.

A direção do hospital reconheceu que a presença da bactéria em mais de uma criança é um forte indício de infecção hospitalar. O Conjunto Hospitalar já avisou às prefeituras da região e também à central de regulação de vagas, que fica em São Paulo, que por enquanto não vai mais receber crianças de fora do hospital. O hospital é referência para partos de alto risco e os bebês internados na UTI geralmente são recém-nascidos prematuros, muitos portadores de patologias graves.