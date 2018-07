Suspeita de matar cães e gatos em SP é indiciada

Dalva foi presa em flagrante no último dia 13 de janeiro, após ter deixado os corpos dos animais em sacos de lixo na rua na frente da sua casa e da vizinha. Contratado por um grupo de protetores de animais que desconfiavam da dona de casa, o detetive particular Edson Criado viu pelo menos 300 cães e gatos serem deixados na casa de Dalva. Nesse tempo, ele diz que não viu nenhum sair do local. À polícia, ela disse que cuida de animais tirados das ruas há 13 anos.