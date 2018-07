Suspeita de vender habeas corpus é investigada em MG

No dia 17 o deputado Durval Ângelo (PT-MG) encaminhou ofício com pedido de afastamento da juíza, suspeita de vender um habeas-corpus para a libertação do ex-goleiro do Flamengo Bruno Fernandes.

A assessoria do TJ-MG esclarece, no entanto, que afastamento de juízes não é procedimento da Corregedoria. A Corregedoria, então, trabalha com procedimento preliminar que tramitará de acordo com o que o órgão julgar necessário. O processo será avaliado internamente, sem divulgação, disse o TJ-MG.