Suspeito armado faz mulher refém em Guarulhos-SP Um suspeito mantém a própria mulher refém há cerca de 3 horas numa casa do bairro Bom Clima, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), ele mesmo teria acionado a polícia e confessado que atirou contra a vítima antes de fazê-la refém. De acordo com a PM, é possível ver sangue no local. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão na região para tentar negociar com o suspeito.