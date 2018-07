Suspeito confessa assassinato de pediatra na BA

De acordo com o delegado geral, Joselito Bispo da Silva, a confissão ocorreu em depoimento tomado durante a madrugada de hoje, acompanhado por dois defensores públicos. Assis teria dito que agiu sozinho e que escolheu a vítima pela facilidade da abordagem e por ter um impulso sexual que não consegue controlar. O acusado, que já responde por quatro estupros, atentado violento ao pudor e roubo, havia sido beneficiado pela saída temporária de Dia dos Pais, iniciada no dia 5 (um antes do crime).

Segundo a polícia, Assis teria dito que Rita foi abordada no carro, enquanto arrumava as compras feitas no shopping e acomodava a filha, de 1 ano e 8 meses, na cadeirinha. Segundo a polícia, Assis teria mantido a pediatra no banco de trás e assumido a direção até uma estrada de terra onde planejava o estupro. Como Rita teria tentado fugir ao chegar, ele a perseguiu e acabou a atropelando. Depois, voltou pela BR-324 e abandonou o carro, com o bebê dentro. O suspeito nega ter cometido estupro.

Assis foi reconhecido por policiais durante a análise das imagens do circuito interno do shopping e preso quando retornava à colônia penal, por volta das 14 horas de ontem. No começo, negou o crime. Ele está detido na carceragem da Delegacia de Homicídios e já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.