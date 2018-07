Suspeito da morte de presidente de sindicato se entrega Suspeito de assassinar a tiros o presidente do Sindicato dos Securitários do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Menandro de Carvalho, de 68 anos, o diretor de Assuntos Trabalhistas do sindicato, Valdomiro Peixoto Valente, se entregou na tarde de hoje ao plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na última quinta-feira, na sede da entidade na Cinelândia, centro da capital fluminense. De acordo com as primeiras informações apuradas pela Justiça, o diretor, de 52 anos, teria cometido o assassinato por ter sido excluído da chapa eleita no início do mês para a próxima gestão. Segundo informações do Tribunal de Justiça, Valente estava com uma das mãos enfaixada, e foi encaminhado para o Hospital Souza Aguiar, para tratamento. De lá, o sindicalista seguiu para 5ª DP (Gomes Freire) para prestar depoimento. O suspeito deve cumprir mandado de prisão temporária por 30 dias. O assassinato aconteceu no final da manhã de quinta-feira, quando Carvalho chegava à sede do sindicato. Ele teria saído do elevador e abordado por Valente. Há indícios de que os dois tenham lutado. Dez tiros foram disparados, pelo menos sete atingiram Carvalho. Valente ficou ferido numa das mãos. Ele, então, chamou o elevador pelo telefone interno do condomínio, alegando que havia uma emergência. Carvalho atuava há mais de 30 anos na diretoria do sindicato - desde 1989 era o presidente da entidade. Ele era padrinho de um dos filhos de Valente, que estava no sindicato há 12 anos. Segundo funcionários, as desavenças entre os dois começaram no ano passado.