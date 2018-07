Suspeito de 49 homicídios é preso em BH Um suspeito investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais por 49 assassinatos foi preso na noite de hoje em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ademar Rodrigues de Souza, de 35 anos, o "Dema", integrava a lista de criminosos mais procurados do Estado, apontado chefe do tráfico de drogas na favela Cabana do Pai Tomaz, na região oeste da capital.