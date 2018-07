Suspeito de abusar de crianças é preso na Bahia Adriano Pereira de Almeida foi preso na cidade baiana de Encruzilhada por suspeita de abuso sexual contra cinco crianças com idade entre 7 e 11 anos. A prisão ocorreu ontem. As crianças moravam no Assentamento Primavera, a 10 quilômetros de Encruzilhada. Após denúncia e investigações, o Adriano foi preso e está à disposição da Justiça. Ele deverá responder por estupro de vulnerável.