Suspeito de abusar de menor de 7 anos é preso no RJ Um homem de 55 anos foi preso na última segunda-feira, 31, sob suspeita de abusar sexualmente de um menino de 7 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi capturado no salão de beleza que é dono, no bairro Mutirão, no município de Araruama.