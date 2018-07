Suspeito de aliciar crianças é preso no complexo da Maré Um homem suspeito de aliciar crianças e adolescentes por meio de redes sociais, como Facebook e o aplicativo para celulares Whatsapp, foi preso nesta quarta-feira, 27, no complexo de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, foram identificadas pelo menos 15 vítimas de José Raimundo Gomes, que "já respondia em liberdade desde 2010 pelo crime de aliciamento de crianças", informou a corporação.