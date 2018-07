Suspeito de assaltar casa de câmbio se apresenta à polícia

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele compareceu na delegacia do terminal acompanhado do advogado por volta das 10h. O suspeito deve prestar depoimento sobre o caso ainda hoje. Piziolo passou a ser suspeito no caso porque quebrou as normas de segurança.

Segundo imagens do circuito interno de segurança, dois homens armados entraram no local na noite de terça-feira, 3. A dupla chegou na casa de câmbio às 22h, quando um funcionário fechava a loja. Policiais militares chegaram ao aeroporto após o acionamento do botão de pânico do estabelecimento e encontraram os funcionários algemados. Em dez minutos, R$ 251 mil foram levados em moedas de diversos países. Ninguém se feriu.