Suspeito de assalto é atingido em tiroteio com PM Um suspeito de ter roubado um carro foi baleado em uma troca de tiros com dois policiais militares no Itaim Paulista na noite desta segunda-feira, 1º. Um dos policiais levou um tiro na viseira do capacete, mas não ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar (PM), os disparos aconteceram depois que os suspeitos, que estavam em um Celta Prata roubado, tentaram fugir quando perceberam a aproximação dos policiais e acabaram batendo o carro em uma casa, na Rua Geraldo de Medina.