Suspeito de assalto é morto no Aeroporto de Congonhas Um homem foi morto por um policial civil, por volta das 11 horas de hoje, após, segundo a polícia, tentar roubar uma moto no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele foi baleado e levado ao Hospital Saboya-Jabaquara ainda com vida, onde faleceu.