Suspeito de assalto que matou menina vai depor na 2ª O adolescente K.O.A., de 17 anos, suspeito de participar na ação criminosa que culminou na morte da menina Gabriela, 8 anos, na noite de terça-feira, em Rio Claro (SP), está detido desde a madrugada de hoje. Ele foi preso em Dracena, também no interior paulista, e já foi levado de volta a Rio Claro. K estava na casa de parentes do outro suspeito do crime, que conseguiu fugir.