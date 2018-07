Suspeito de assaltos em BH é preso no hospital Um suspeito de assaltos foi preso após dar um tiro em si mesmo, em Belo Horizonte. O acusado foi encontrado no hospital, logo depois de acertar a própria perna ao tentar sacar a arma quando abordava uma vítima. Segundo o 41º Batalhão da Polícia Militar mineira, o rapaz teria praticado ao menos dois roubos durante a manhã deste sábado no bairro Lindeia, na região do Barreiro. Ele estava em uma moto na companhia de um comparsa. A dupla teria roubado dinheiro e celulares das vítimas.