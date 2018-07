Suspeito de assassinato no Rio tem prisão decretada O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de Rafael da Silva Lima, suspeito de assassinar a ex-mulher Íris Bezerra de Freitas, encontrada sábado dentro de uma mala, no canal do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O corpo de Íris foi encontrado por um empregado da Rio Águas, que trabalha próximo ao local. O suspeito permanece foragido.