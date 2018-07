Suspeito de ataque a crianças é espancado e morto Um homem branco, ainda não identificado, com idade entre 26 e 30 anos, foi encontrado morto a pancadas e com o corpo carbonizado, às 23h30 desta terça-feira, 18, na altura do nº 38 da Rua Petúnia, no Jardim Flor de Maio, região do Tremembé, na zona norte de São Paulo.