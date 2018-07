Suspeito de ataque à UPP no Alemão se entrega Horas depois de a Polícia Militar ter divulgado nomes e fotos de quatro suspeitos de envolvimento no ataque à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, e na morte da soldado Fabiana Aparecida de Souza, um dos suspeitos entregou-se à Polícia Civil no fim da noite desta quarta-feira. Regis Eduardo Batista, o RG, de 24 anos, tem 27 mandados de prisão por vários crimes, entre eles tráfico de drogas, homicídios e roubos. Porém, a Divisão de Homicídios (DH), que investiga o assassinato da policial militar, ainda não confirmou a participação dele neste crime. "Nesse momento, as investigações estão sob sigilo", limitou-se a afirmar o delegado Rivaldo Barbosa, titular da DH.